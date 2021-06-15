وقفة في طولكرم دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة–سانا

شارك عشرات الفلسطينيين اليوم بوقفة تضامنية في طولكرم بالضفة الغربية دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لوكالة وفا أكد المشاركون في الوقفة الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم استمرار دعمهم وتضامنهم مع الأسرى في معتقلات الاحتلال ولاسيما المضربين عن الطعام الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية رفضاً لممارسات الاحتلال الوحشية بحقهم.

وطالب المشاركون الصليب الأحمر والمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنهم.

ويواجه نحو 5300 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 550 أسيراً بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.