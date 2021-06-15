إعادة تشغيل بئري تيما 2 و القصر 1 بالسويداء بعد صيانتهما

السويداء-سانا

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء تشغيل بئري تيما 2 والقصر1 وذلك بعد الانتهاء من صيانتهما وإصلاحهما.

وأشار مدير الصيانة والاستثمار في المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء المهندس سميح نصر في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن بئر تيما 2 تكتسب أهمية لتغذيتها عددا من القرى المحيطة بقرية تيما بالريف الشمالي الشرقي للمحافظة فيما تؤمن بئر القصر1 احتياجات أهالي البادية كما يستفاد منها بسقاية المواشي.

ولفت المهندس نصر إلى أن العمل جار حاليا لإعادة تشغيل بئر لاهثة 3 مؤكدا أن ورشات المؤسسة في حال عمل ومتابعة لصيانة وإصلاح الآبار التي تتعطل وذلك حسب الأولويات الموضوعة التي تحددها أهمية البئر وموقعها.

وكانت المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء أعادت خلال الأيام الماضية تشغيل 12 بئرا في مختلف مناطق المحافظة.

عمر الطويل