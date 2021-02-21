تكريم الكادر الطبي في قسم العزل بالهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني

الحسكة-سانا

كرمت نقابة عمال الخدمات الصحية في محافظة الحسكة اليوم الكادر الطبي العامل في قسم العزل بالهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني.

وفي تصريحات لمراسلة سانا بين رئيس نقابة عمال الخدمات الصحية بالحسكة عبد الكريم الدليمي أن الجيش الأبيض الممثل بالأطباء والممرضين يستحق كل التقدير والشكر وهذا التكريم هو دعم معنوي وتعبير عن تقديرنا للجهود المبذولة من قبل الكادر الطبي في مشفى القامشلي لإنقاذ حياة المرضى في ظل جائحة كورونا.

بدوره أكد مدير الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني الدكتور عمر العاكوب أن التكريم يحفز العاملين في القطاع الطبي على تقديم الأفضل لمواجهة وباء كورونا الذي يتطلب تكاتف الجميع.

وعبر عدد من المكرمين عن تقديرهم لهذه اللفتة مؤكدين أن ما تقوم به الكوادر الطبية من أطباء وممرضين خلال هذه الفترة هو واجب تجاه أبناء وطنهم لتقديم الرعاية للمصابين والحالات المشتبه بإصابتها.

يشار إلى أن التكريم شمل 23 طبيباً وطبيبة وممرضاً وممرضة.