المعرض الاستعادي السادس لفن الغرافيك

الأحد / 21 / 02 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لحود: انتصارات سورية على الإرهاب حمت لبنان من خطره
2021-02-21
حزب مصري: سورية انتصرت على الإرهاب بفضل بسالة جيشها
2021-02-20
محكمة روسية تحكم بالسجن 17 عاماً على إرهابي من تنظيم (داعش)
2021-02-20
فيرشينين يبحث مع بيدرسن الوضع في سورية
2021-02-19
لافروف وبيدرسون: لا بديل عن الحل السياسي للأزمة في سورية
2021-02-18
نائب وزير الدفاع الروسي يبحث مع بيدرسون الأوضاع في سورية
2021-02-18
الدكتور وائل عواد يحصل على جائزة استديو مروى العالمية للتميز في الصحافة
2021-02-18
محليات
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة صباح اليوم
2021-02-21
القبض على شبكة تعاطي وترويج مواد مخدرة في حي الصليبة باللاذقية
2021-02-21
محافظة دمشق تفتتح مركزاً للطفولة في حي الشاغور
2021-02-21
مياه درعا: تنفيذ خط جر جديد لمدينة الصنمين
2021-02-21
لتطوير الواقع الزراعي… افتتاح ثلاث مدارس حقلية للزراعة العضوية بالسويداء
2021-02-21
توزيع أكثر من 19 مليوناً وخمسمئة ألف ليتر من مازوت التدفئة في حمص
2021-02-21
الحرارة أدنى من معدلاتها وتحذير من حدوث الصقيع وتشكل الجليد والضباب ليلاً
2021-02-21
رياضة
وست هام يهزم توتنهام في الدوري الإنكليزي
2021-02-21
أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدافعه خيمينيز
2021-02-21
دوديغ وبولاشيك يتوجان بلقب زوجي الرجال في أستراليا المفتوحة للتنس
2021-02-21
الصربي ديوكوفيتش يفوز ببطولة أستراليا المفتوحة لكرة التنس
2021-02-21
الفروسية السورية تعود إلى التألق مجدداً في البطولات الدولية لقفز الحواجز
2021-02-21
ريال مدريد يفوز على مضيفه بلد الوليد في الدوري الإسباني لكرة القدم
2021-02-21
إيفرتون يفوز على ليفربول بثنائية في الدوري الإنكليزي
2021-02-20
اقتصاد
قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية ترتفع إلى 1.985 مليار ليرة
2021-02-21
استكمال الخدمات في (فضلون 2) وصناعيون عازمون على زيادة الإنتاج رغم الحصار
2021-02-21
مصرف التوفير: قرار تحديد سقف الحسابات الجديدة لودائع التوفير يهدف إلى إعادة هيكلة محفظة الودائع
2021-02-21
إيران تحتل المركز الأول بنقل وشحن السلع عبر ميناء استراخان الروسي
2021-02-20
المركزي: قانون إحداث مصارف التمويل الأصغر يحقق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو معدومي الدخل
2021-02-20
البيتكوين تتخطى الـ 57 ألف دولار
2021-02-20
نحو 40 شركة غذائية سورية تشارك في معرض جلفود دبي
2021-02-20
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بمشاركة حوامات الاحتلال الأمريكي.. ميليشيا (قسد) تختطف ثلاثة مدنيين في مدينة الشدادي بريف الحسكة
مصرف التوفير: قرار تحديد سقف الحسابات الجديدة لودائع التوفير يهدف إلى إعادة هيكلة محفظة الودائع
افتتاح ممر في قرية ترنبة بريف إدلب لاستقبال الأهالي الراغبين بالعودة إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب
الحرارة أدنى من معدلاتها وتحذير من حدوث الصقيع وتشكل الجليد والضباب ليلاً
المعرض الاستعادي السادس لفن الغرافيك
2021-02-21
تصوير: أيمن نصر
المعرض الاستعادي
2021-02-21
sally
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