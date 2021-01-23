هنغاريا تفوز على بولندا في بطولة العالم لكرة اليد في مصر

القاهرة-سانا

تغلب منتخب هنغاريا على بولندا في الجولة الثانية للدور الرئيس بالمجموعة الأولى لبطولة العالم لكرة اليد في مصر 2021 بنتيجة 30-26.

وانتهى الشوط الأول بتفوق كبير للفريق الهنغاري بنتيجة 16-10 مع محاولة بولندا تقليل الفارق وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة المجر على اللقاء حتى أنهت المباراة لصالحها بنتيجة 30-26.

وحصل ماتي ليكاي لاعب المجر على جائزة رجل اللقاء بعد تسجيله 8 أهداف في المباراة.

وبهذه النتيجة تأهلت هنغاريا وإسبانيا إلى الدور ربع النهائي من هذه المجموعة حيث تحتل هنغاريا الصدارة برصيد 8 نقاط وخلفها إسبانيا برصيد 7 نقاط قبل جولة من نهاية الدور الرئيس بينما تأتي بولندا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وتقام في الجولة الأخيرة الإثنين المقبل 3 مباريات حيث تلعب إسبانيا ضد المجر وبولندا ضد ألمانيا والبرازيل ضد أوروجواي.