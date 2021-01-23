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مصرع ستة أشخاص بانهيار مبنى سكني شمال مصر

2021-01-23

القاهرة-سانا

لقي ستة أشخاص مصرعهم اليوم جراء انهيار مبنى سكني في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شمال مصر.

ونقلت وسائل اعلام مصرية عن إدارة محافظة الغربية قولها في بيان إن مبنى سكنياً مكوناً من خمسة طوابق في منطقة أبو راضي بمدينة المحلة الكبرى انهار ما أدى لغاية الأن الى مصرع 6 أشخاص وإصابة اثنين اخرين بجروح مشيرة الى أن أعمال البحث عن الناجين والضحايا جراء الحادث مستمرة.

بدوره دعا محافظ الغربية طارق رحمي الى تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار المبنى وفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها.

وكانت السلطات المصرية أعلنت في منتصف آب الماضي إنقاذ 18 شخصاً وفقدان آخرين جراء انهيار مبنى سكني في العاصمة القاهرة.

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