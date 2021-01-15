وزارة الزراعة: أكثر من 616 ألف تلقيحة اصطناعية للأبقار وترخيص 433 مدجنة

دمشق-سانا

بلغ إنتاج مديرية الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من قشات السائل المنوي اللازمة لتلقيح قطيع الأبقار خلال العام الماضي 682425 قشة فيما بلغ عدد ثيران التلقيح الاصطناعي 67 ثور تلقيح من سلالة الفريزيان هولشتاين وفق مدير الإنتاج الحيواني الدكتور أسامة حمود.

وبين حمود في تصريح لـ سانا أن إنتاج المديرية من السائل الآزوتي اللازم لحفظ القشات بلغ 425435 ليتراً ومجموع التلقيحات الاصطناعية للأبقار المنفذة في الحقل 616398 تلقيحة مؤكداً أن أعداد المداجن المرخصة خلال 2020 وصلت إلى 433 مدجنة في مختلف المحافظات وعدد مزارع الأبقار المرخصة 59 ومزارع الأغنام 14 مزرعة.

وأشار حمود إلى أن كمية المواد والإضافات العلفية المستوردة الداخلة فعلياً إلى سورية خلال 2020 بلغت 841318 طناً موزعة بواقع 649586 طن ذرة صفراء علفية و176442 طن كسبة فول صويا و15290 طن مواد ومتتمات علفية أخرى فيما وصل عدد العينات الرقابية على الأعلاف المستوردة إلى 383 عينة والمحلية إلى 105 عينات أما عدد العينات العلفية المحللة في مخابر تحليل الأعلاف في دمشق وطرطوس فبلغ 4723 عينة لمختلف الأنواع العلفية.

بشرى برهوم