صندوق النقد الدولي يحذر من اتساع الهوة بين الدول الغنية والفقيرة

واشنطن-سانا

حذر صندوق النقد الدولي من اتساع الهوة بين الدول الغنية والفقيرة خلال فترة التعافي من جائحة كورونا.

وقالت مديرة الصندوق كريستينا جيورجيفا لصحيفة لوفيغارو الفرنسية بخصوص توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2021 إن “أداء الاقتصاد العالمي خلال عامي 2020 و2021 ربما يكون أقل قتامة من التوقعات السابقة”.

ولفتت جيورجيفا إلى أن الاقتصاد العالمي استهل هذا العام بأداء أقوى مما كان متوقعاً وذلك بسبب الانتعاش الاقتصادي في الربع الثالث من العام الماضي والذي جاء مفاجئاً من حيث الحجم.

وكان البنك الدولي خفض الأسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي في 2021 إلى 4 بالمئة من 4.2 بالمئة مشيراً إلى أن زيادة الإنتاج قد تكون بسيطة بنسبة 1.6 بالمئة إذا تأخرت حملات التطعيم ضد وباء كورونا.