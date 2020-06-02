ليون يتعاقد نهائياً مع إيكامبي مهاجم الكاميرون

باريس- سانا

أعلن نادي أولمبيك ليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم أنه تعاقد نهائيا مع كارل توكو إيكامبي مهاجم الكاميرون المعار من فياريال الإسباني لمدة أربع سنوات.

وقام ليون بتفعيل بند يسمح بشراء اللاعب مقابل 5ر11 مليون يورو 86ر12 مليون دولار.

وسجل إيكامبي 27 عاما هدفين في ثماني مباريات في الدوري منذ الانضمام إلى النادي على سبيل الإعارة في كانون الثاني وقال النادي الفرنسي في بيان:”يسعدنا الاعلان عن تفعيل ليون بند شراء إيكامبي من فياريال”..”وقع اللاعب الدولي الكاميروني عقدا لأربع سنوات”.

ودافع إيكامبي الذي خاض 30 مباراة مع منتخب بلاده عن ألوان نادي أنجيه المنافس في الدوري الفرنسي من 2016 إلى 2018 وفاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في دوري الأضواء.