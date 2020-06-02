SCS-NET
الشريط الأخباري

المركزي: عدم نقل مبالغ تزيد على 5 ملايين ليرة بين المحافظات برفقة مسافر

2020-06-02

دمشق-سانا

أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً أهاب فيه بالمواطنين عدم نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات “برفقة مسافر” لمبالغ تزيد على خمسة ملايين ليرة سورية والعمل على تحويلها عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في سورية مشددا على ضرورة التقيد تحت طائلة المسؤولية.

ويأتي هذا التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم بناء على “الإجراءات التي اتخذها المركزي إثر قيامه بعدد من الجولات والمهام الميدانية على شركات الحوالات المالية الداخلية وحرصاً منه على سلامة المواطنين وأموالهم وتجنباً لتعرضهم لأي مخاطر محتملة أثناء عمليات نقل الأموال”.

وسيم العدوي

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

لمخالفتها القرارات الناظمة لعملها.. إيقاف عدد من شركات الحوالات المالية عن تقديم خدمة الحوالات الداخلية

دمشق-سانا بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعميماً طلبت فيه من …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved