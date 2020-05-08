الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة للنظام التركي غرب طرابلس

طرابلس-سانا

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم إسقاط طائرة مسيرة جديدة تابعة للنظام التركي غرب العاصمة طرابلس.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش في صفحتها الرسمية على فيسبوك أن منصات الدفاع الجوي أسقطت طائرة تركية مسيرة حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية.

وكان الجيش الليبي أسقط خلال الأشهر الأخيرة العديد من الطائرات المسيرة التابعة للنظام التركي والتي حاولت استهداف مواقع عسكرية في البلاد.

ويواصل النظام التركي مخططاته بهدف تكريس تدخله في ليبيا عبر إرسال قوات إليها ودعم الميليشيات فيها وذلك في إطار أطماعه بنهب ثروات هذا البلد وتوسيع نفوذه في المنطقة.