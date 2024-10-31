مقتل 8 جنود ومستوطنين إسرائيليين جراء سقوط صواريخ المقاومة على مستوطنتي المطلة والكريوت

القدس المحتلة-سانا

قتل 8 جنود ومستوطنون إسرائيليون جراء سقوط صواريخ أطلقتها المقاومة اللبنانية اليوم على مستوطنتي المطلة والكريوت، شمال فلسطين المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام العدو أن 6 جنود ومستوطنين قتلوا وأصيب 4 آخرون جراء سقوط صواريخ المقاومة على مستوطنة المطلة، في حين قتل مستوطنان وأصيب اثنان آخران بجروح جراء سقوط صواريخ المقاومة على مستوطنة الكريوت شرق مدينة حيفا.

بدورها قالت المقاومة اللبنانية في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‌‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة منطقة ‏الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة”.‏

واستهدفت المقاومة بصليات صاروخية تجمعات لقوات العدو في ثكنتي زرعيت وراميم ومستوطنات أفيفيم ويفتاح وكرمئيل ومنطقة الكواخ شمال راموت نفتالي.

ودمرت المقاومة ‏دبابة ميركافا وآلية عسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام بصاروخين موجهين، ما أدى إلى ‏اشتعالهما وإيقاع طاقميهما بين قتيل وجريح، واستهدفت 6 مرات بصليات من الصواريخ تجمعات لقوات العدو في منطقة وطى الخيام.

كما تصدت المقاومة اللبنانية لطائرة مسيرة للعدو من نوع هرمز 450 في أجواء القطاع الغربي وأجبرتها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية.

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