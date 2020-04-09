الخامنئي: وباء كورونا فضح وحشية دول الغرب

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن وباء كورونا فضح حقيقة وثقافة دول الغرب.

وقال الخامنئي في خطاب بثه التلفزيون الإيراني اليوم “إن الثقافة الغربية تجسدت في المواجهة مع كورونا بتفريغ المتاجر والاستيلاء على كمامات مستوردة واقتناء أسلحة”.

وأضاف “إن قرصنة المساعدات الإنسانية والتمييز بمعالجة المرضى يعكس ثقافة الغرب القائمة على الفلسفة المادية الفردية ففيروس كورونا كشف الروح الوحشية للغرب”.

واعتبر الخامنئي أن الوباء المتفشي يعد امتحاناً للحكومات والشعوب مشيراً إلى أن الشعب الإيراني سجل “تألقاً” في امتحان مواجهة كورونا وأن الجميع في إيران قدموا تضحيات على مستوى الأطباء والممرضين والمختبرات ووزارة الصحة كما وظفت القوات المسلحة الإيرانية كل الإمكانيات المتوافرة لديها في المجالات العلمية والبحثية والبناء.