إصابات فيروس كورونا في العالم تتجاوز المليون ونصف المليون حالة

واشنطن- سانا

تجاوز عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في العالم حاجز 5ر1 مليون حالة وسط تقديرات تشير إلى أنه لم يتم الوصول بعد إلى ذروة الأزمة.

وذكر موقع وورلد اومتر الأمريكي الذي يتم تشغيله من قبل فريق دولي من المطورين والباحثين أنه حتى الوقت الحالي سجلت في أنحاء العالم 1506361 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في أكثر من 180 دولة بما في ذلك 88100 وفاة وهو 85ر5 بالمئة من عدد المصابين و319292 شفاء أي نحو 2ر21 بالمئة.

وأضاف الموقع الدولي أن الولايات المتحدة تعتبر الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس بـ 425769 حالة لتأتي بعدها إسبانيا في المركز الثاني بـ 146690 إصابة وإيطاليا في المرتبة الثالثة بـ 139422 وفرنسا في الموقع الرابع بـ 112950 مصابا وألمانيا بـ 112113 حالة.

وأوضح الموقع أن إيطاليا تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الوفيات بالفيروس بـ 17669 حالة وتأتي بعدها الولايات المتحدة بـ 14604 وفيات وإسبانيا في الموقع الثالث بـ 14555 وفرنسا في المركز الرابع بـ 10869 وإيران بـ3993 وفاة.

يشار إلى أن العالم يواجه منذ شهر كانون الثاني الماضي أزمة ناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد والذي بدأ انتشاره منذ كانون الأول العام الماضي من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد وخاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي إضافة إلى انهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة فيما صنفت منظمة الصحة العالمية المرض بإنه جائحة.