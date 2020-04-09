الجيش اليمني: العدوان السعودي يرتكب 87 خرقاً جديداً في الحديدة

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر فى غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة قوله اليوم إن خروقات قوى العدوان بلغت 87 خرقا بينها استحداث تحصينين قتاليين في شارع الخمسين و29 خرقا بقصف مدفعي وصاروخي و56 خرقا بالأعيرة الرشاشة .

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن 58 غارة خلال الساعات الـ 24 الماضية أغلبها على محافظة الجوف .

وتواصل قوى العدوان السعودى ومرتزقته استهداف المحافظات اليمنية مخلفة دمارا هائلا وأضرارا فى الممتلكات العامة والخاصة حيث ارتكبت أمس 90 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.