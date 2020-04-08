(خليكم بالبيت وضووا علينا) .. مبادرة شكر وتقدير لعمال النظافة بحمص

حمص- سانا

تقديرا لجهود عمال النظافة وعملهم اليومي الدؤوب أطلقت محافظة حمص مساء اليوم مبادرة “خليكم بالبيت وضووا علينا” بمشاركة أهالي المدينة الذين أضاؤوا الشموع والمصابيح من شرفات منازلهم.

وأشار المهندس عماد الصالح مدير النظافة في مجلس مدينة حمص في تصريح لمراسلة سانا إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها عمال النظافة وخاصة في هذه الظروف التي وضعتهم أمام مسؤوليات إضافية ومضاعفة تتمثل بحملات تعقيم وتطهير للشوارع إلى جانب عملهم المعتاد مبينا أن المبادرة هي وقفة شكر وتقدير لدورهم في الحفاظ على النظافة العامة .

ومن شرفة منزله أكد صالح كنعان أهمية هذه المبادرة للتعبير عن الشكر والتقدير لجهود عمال النظافة الذين يجوبون الشوارع بمعداتهم لإبعاد الأمراض عن الناس.

بدورها أشارت علا عاصي إلى ضرورة مساعدة عمال النظافة وتخفيف الأعباء عنهم عبر الالتزام برمي القمامة في الأماكن المخصصة لها بينما رأت ميساء علي أن هذه المبادرة تعلم الأطفال احترام عمال النظافة وتقدير جهودهم في العمل منذ ساعات الصباح الباكر للحفاظ على نظافة المدينة .

وأكد منار العبد الله أن عمال النظافة يستحقون كل الشكر لأنهم حراس البيئة والجنود المجهولون الذين يعملون ليل نهار للحفاظ على نظافة بلدهم وسلامة المواطنين .

رشا المحرز