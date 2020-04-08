779 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ولاية نيويورك الأمريكية

نيويورك-سانا

سجلت ولاية نيويورك اليوم أعلى حصيلة يومية للوفيات من فيروس كورونا كوفيد 19 مع 779 وفاة في غضون الساعات الـ 24 الماضية .

وقال حاكم الولاية آندرو كومو في مؤتمره الصحفي اليومي كما نقلت وكالة فرانس برس إن الوفيات المسجلة في الساعات الأربع والعشرين الماضية والبالغة 779 حالة تتخطى الحصيلة اليومية المسجلة أمس والتي بلغت 731 حالة محذرا من أن الأمور في الولاية لم تصبح بعد تحت السيطرة ومذكرا بأن الولاية سجلت حتى الآن 6268 وفاة جراء كوفيد 19.

وأوضح كومو أن 586 شخصا أدخلوا إلى مستشفيات الولاية في الساعات الأربع والعشرين الماضية لافتا إلى أن تراجع الحالات اليومية لدخول المستشفى “يرتبط مباشرة بأنشطتنا وسلوكنا” لكن “المنحنى سيتغير للأسوأ إن تخلينا عن تطبيق القيود” لافتا إلى أن “أحدا لا يقول إننا بلغنا الذروة”.

وباتت الولايات المتحدة الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء كما أنها تسجل منذ أيام حصيلة وفيات يومية تزيد عن الألف.