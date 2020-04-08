تعرفوا إلى مبادرات المتطوعين في المحافظات للتصدي لفيروس كورونا

محافظات-سانا

يبذل آلاف المتطوعين من مختلف المحافظات يوميا الجهود في سبيل مواجهة التأثيرات غير المباشرة لفيروس كورونا من خلال المبادرات الأهلية التي تسهم بمساندة الجهات المعنية في تطبيق الإجراءات المتخذة للتصدي للفيروس ومنع انتشاره.

وتتنوع صور التكافل الاجتماعي التي تشهدها المحافظات بشكل متواصل ففي حماة تم تشكيل فريق تطوعي من الشباب لتقديم المساعدة للمحتاجين من الأسر المهجرة المقيمة في مراكز الإقامة المؤقتة حيث تم توزيع 500 سلة مواد منظفات وتعقيم و 300 سلة غذائية في 60 مركز إقامة مؤقتة وعلى عدد من الأسر المحتاجة القاطنة في حماة ومعردس وصوران وطيبة الامام إلى جانب القيام بتوعية الأهالي للتصدي لفيروس كورونا.

كما شكل عدد من الطلاب الجامعيين في مدينة محردة فريقا تطوعيا لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه حيث أشار المشرف على الفريق الدكتور جوني حنكليس إلى أن المتطوعين أسهموا أيضا في عدد من حملات رش المبيدات الحشرية في مختلف أحياء المدينة.

وفي الإطار ذاته قامت دائرة برامج الصحة العامة بمديرية صحة حماة بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة ومتطوعي لجنة الحي بحملة توعية وتثقيف في حي الصواعق شملت لصق منشورات في الصيدليات والبقاليات والمطاعم ولدى بائعي الخضار واللحوم والمنظفات حول سبل التصدي لفيروس كورونا الى جانب تنفيذ زيارت منزلية تثقيفية والتوعية حول ضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية.

وفي السويداء أطلقت فعاليات أهلية بالتعاون مع غرفة التجارة وبإشراف مجلس مدينة شهبا مبادرة “كلنا واحد” وتتضمن توزيع 100 سلة غذائية على عدد من الأسر كما ذكر نائب رئيس مجلس المدينة صفوان الطويل.

وفي قرية سهوة البلاطة نظمت لجنة برنامج مشروعي التابع للأمانة السورية للتنمية مبادرة لتوزيع مواد تنظيف وتعقيم على عدد من الأسر لتشكل هذه المبادرة حسب عضو اللجنة سوار صلاح إضافة لمبادرة لتعقيم المرافق العامة التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية.

كما بادرت فعاليات أهلية في قرية داما بتوزيع مادة الخبز على الأهالي مجانا بشكل يومي إضافة إلى دعم الأسر المحتاجة في ظل الظروف الحالية ولاسيما أن هناك العديد من أصحاب المهن الحرة توقفت أعمالهم كما ذكر رئيس مجلس بلدة داما حسان القنطار.

وفي درعا اطلق فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية مبادرة تطوعية لتعقيم عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية وخياطة كمامات واقية.

وأشارت أماني الجبر مسؤولة الإعلام في فرع الجمعية إلى أن عمليات التعقيم شملت مكتب وكالة سانا ومباني الاتحاد الرياضي والفلاحين والعمال والحرفيين وفرع السورية للاتصالات وغرفتي التجارة والصناعة ومديريتي الصحة والشؤءون الاجتماعية والعمل وغيرها موضحة انه بالنسبة للكمامات فيتم تصنيعها من السيدات ضمن مركز المساحة الآمنة التابع للجمعية وتوزيعها على مقدمي الرعاية الصحية في عيادات الجمعية.

وفي اللاذقية أطلق فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية مسابقة “صمم اونلاين” حيث بينت المهندسة هزار اسماعيل رئيسة قسم الغرافيك في التلفزيون السوري ومشرفة المسابقة أنها موجهة لكل من يجيد تصميم الغرافيك وغير مقيدة ببرنامج معين حيث يطلب من المشتركين إنجاز مشروع “بوستر” عن طرق الوقاية من فيروس كورونا والتشجيع على البقاء في المنزل والاستفادة من الوقت أثناء الحجر الصحي مبينة أن آخر موعد لاستلام المشاريع 20 نيسان وهناك جوائز للفائزين.

أحمد صالح علي أكد أن المسابقة تحفز على تنمية المهارات الذاتية وتشجيع الشباب بشكل غير مباشر على البقاء في المنزل فيما وجد كل من أحمد الكبريتي وسومر كيسين في المسابقة الحل الأمثل لاستغلال الوقت وتعزيز روح التنافس بين الشباب والمساهمة في حملات التوعية للتصدي للفيروس عبر محتوى بصري مميز.

وفي حمص اطلقت الغرفة الفتية الدولية حملة على مواقعها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة التوعية وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك ضمن سلسلة منشورات منظمة من مختصين.