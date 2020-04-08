مصادرة كميات من البطاطا المهربة وتنظيم 30 ضبطا في مدينتي اللاذقية وجبلة

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية اليوم نحو طن ونصف الطن من مادة البطاطا “المهربة” وصادرت الكميات المضبوطة وأحالت الضبط إلى القضاء المختص.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي ذكر لسانا أن دوريات المديرية نظمت اليوم نحو 30 ضبطا في مدينتي اللاذقية وجبلة شملت عدم الإعلان عن أسعار الخضار والفواكه والاعلان بسعر زائد وطلب البيع بسعر زائد وعدم حيازة فاتورة شراء وإنتاج خبز سيىء الصنع وبيع الخبز بسعر زائد وعدم إعطاء فواتير شراء اضافة الى ضبوط عينات غذائية وغير غذائية.