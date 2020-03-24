شوارع دمشق بعد تطبيق قرار إيقاف وسائل النقل الجماعي ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
صحيفة إسبانية: واشنطن وحلفاؤها دعموا الإرهاب في سورية
2020-03-23
نائب وزير الدفاع الروسي: نهب واشنطن ثروات سورية الوطنية وحظر واردات الطاقة إليها خرق للقانون الدولي
2020-03-23
الشيوعي الإسباني يطالب بإنهاء الإجراءات القسرية الأحادية ضد سورية
2020-03-22
حزب مصر العربي الاشتراكي: صمود سورية أفشل المخططات الصهيوامريكية
2020-03-21
فنان تشيكي شهير: سورية بلد رائع الجمال ذو تاريخ مذهل
2020-03-21
زاخاروفا: واشنطن مستمرة في عرقلة الحل السياسي للأزمة في سورية
2020-03-19
مسؤولان روسيان: إجراءات واشنطن ضد سورية تنتهك القانون الدولي-فيديو
2020-03-18
محليات
الدفاعات الجوية تتصدى لطائرة مسيرة في محيط قاعدة حميميم بريف اللاذقية
2020-03-23
قرارات حكومية في إطار إجراءات التصدي لكورونا.. تيسير توزيع المواد التموينية والخبز وتأمين وسائط نقل للعسكريين وصرف رواتب العاملين منتصف الشهر
2020-03-23
توقف وسائل النقل الجماعي العام والخاص داخل المحافظات
2020-03-23
مجلس الشعب يؤجل موعد استلام وثائق تعيين المقبولين في مسابقة الفئتين الأولى والثانية إلى موعد يحدد لاحقاً
2020-03-23
السوريون: فليتوقف الغرب عن نفاقه والتباكي على الشعوب ويرفع حصاره عن بلدنا
2020-03-23
حركة خفيفة في شوارع دمشق ودعوات لالتزام الجميع بالإجراءات الحكومية للتصدي لكورونا
2020-03-23
بخبرات سورية.. روبوت لفحص حرارة الجسم عن بعد
2020-03-23
رياضة
اليويفا يؤجل نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي
2020-03-23
نادي تشرين الرياضي يطلق حملة “خليك بالبيت”
2020-03-23
نسور قاسيون يدعون إلى البقاء في المنازل والابتعاد عن التجمعات-فيديو
2020-03-22
ابراهيموفيتش يعتزل نهاية الموسم الجاري
2020-03-22
إلغاء بطولة العالم لهوكي الجليد بسبب انتشار فيروس كورونا
2020-03-21
دعوات لتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 في ظل انتشار فيروس كورونا
2020-03-21
نور الدين رستم: نتائج مميزة وطموح بالمشاركات الخارجية في لعبة الكاراتيه
2020-03-21
اقتصاد
المالية تمنح مكلفي الضريبة على الدخل مهلة 60 يوماً إضافية لتقديم بياناتهم
2020-03-23
خطة إنقاذ الاقتصاد الأمريكي تواجه إخفاقاً جديداً
2020-03-23
صندوق النقد الدولي يتوقع انكماشاً اقتصادياً أسوأ من الأزمة المالية في 2008
2020-03-23
دوريات التجارة الداخلية تستنفر لضبط الأسواق و63 مخالفة رفع أسعار في ثلاثة أيام بدمشق
2020-03-23
هيونداي تسحب آلاف السيارات المستوردة في الصين بسبب مشكلات فنية
2020-03-23
الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى منذ 2018
2020-03-23
الأسهم الخليجية تواصل تراجعها وسط مخاوف من فيروس كورونا
2020-03-23
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وزارة الصحة: نتائج التحاليل المخبرية للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية سلبية
قرارات حكومية في إطار إجراءات التصدي لكورونا.. تيسير توزيع المواد التموينية والخبز وتأمين وسائط نقل للعسكريين وصرف رواتب العاملين منتصف الشهر
السوريون يستنكرون نفاق الغرب الاستعماري ويطالبون برفع الإجراءات القسرية الجائرة المفروضة بحقهم
أهالي قرية حامو وعناصر الجيش يعترضون رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي بريف القامشلي ويجبرونه على التراجع
الرئيس الأسد يستقبل وزير الدفاع الروسي والمحادثات تتناول الاتفاقات الروسية التركية المبرمة في 5 آذار وانتهاكات التنظيمات الإرهابية لها
نائب وزير الدفاع الروسي: نهب واشنطن ثروات سورية الوطنية وحظر واردات الطاقة إليها خرق للقانون الدولي
شوارع دمشق بعد تطبيق قرار إيقاف وسائل النقل الجماعي ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا
2020-03-23
شوارع دمشق بعد تطبيق قرار إيقاف وسائل النقل الجماعي
2020-03-23
tarek2012
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شوارع دمشق بعد تطبيق قرار إيقاف وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا
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