جونسون يفرض إغلاقاً عاماً للحد من تفشي فيروس كورونا في بريطانيا

لندن-سانا

فرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إغلاقاً عاماً في بريطانيا لثلاثة أسابيع بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص حتى الآن.

وقال جونسون وفق ما نقلت رويترز إنه في إطار هذا الإجراء الذي يسري ابتداء من مساء اليوم لن يسمح للبريطانيين بمغادرة منازلهم سوى لمرة واحدة يومياً وفي حالات محدودة جداً مثل شراء الحاجيات الضرورية والتوجه إلى الطبيب أو إلى العمل أو ممارسة الرياضة.

ولفت جونسون إلى أن الإجراء يمنع التجمع الذي يضم أكثر من شخصين ويشمل إغلاق كل متاجر بيع السلع غير الأساسية وأماكن العبادة لافتاً إلى أنه سيتم إيقاف حفلات الزواج وغيرها من التجمعات.