التزامكم وعي ومسؤولية ..معاً نتصدى #لكورونا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الحزب الشيوعي الإسباني يطالب بإنهاء الإجراءات القسرية الأحادية ضد سورية
2020-03-22
حزب مصر العربي الاشتراكي: صمود سورية أفشل المخططات الصهيوامريكية
2020-03-21
فنان تشيكي شهير: سورية بلد رائع الجمال ذو تاريخ مذهل
2020-03-21
زاخاروفا: واشنطن مستمرة في عرقلة الحل السياسي للأزمة في سورية
2020-03-19
مسؤولان روسيان: إجراءات واشنطن ضد سورية تنتهك القانون الدولي-فيديو
2020-03-18
غروسبيتش: أردوغان يزعزع أمن المنطقة جراء دعمه الإرهاب في سورية
2020-03-18
النقل: رحلات متتالية من مطار دمشق الدولي إلى القاهرة وبالعكس الأربعاء والخميس القادمين
2020-03-17
محليات
هطولات مطرية متفرقة أعلاها 21 مم في ريف دمشق
2020-03-22
التربية تواصل إجراءاتها الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا… تخصيص 28 مدرسة لحالات الطوارئ
2020-03-22
ضبط شركة ومكتبين عقاريين ومحل في دمشق يتعامل أصحابهم بغير الليرة السورية
2020-03-22
الحرارة إلى ارتفاع نهاراً وأجواء باردة ليلاً
2020-03-22
وزير الأوقاف في ليلة الإسراء والمعراج: مواجهة فيروس كورونا تتطلب الأخذ بالأسباب واتباع التعليمات الصحية لتحصين البلاد
2020-03-21
وزارة الصحة: تخصيص مشفى الزبداني الوطني ليكون مركزاً للعزل الطبي في حال تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا-فيديو
2020-03-21
المالية: تعليق العمل بعدد من المديريات واستمراره بالحد الأدنى في أخرى
2020-03-21
رياضة
ابراهيموفيتش يعتزل نهاية الموسم الجاري
2020-03-22
في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا… نسور قاسيون يدعون إلى البقاء في المنازل والابتعاد عن التجمعات
2020-03-22
إلغاء بطولة العالم لهوكي الجليد بسبب انتشار فيروس كورونا
2020-03-21
دعوات لتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 في ظل انتشار فيروس كورونا
2020-03-21
نور الدين رستم: نتائج مميزة وطموح بالمشاركات الخارجية في لعبة الكاراتيه
2020-03-21
مستوى فني متطور لكرة الطاولة الأنثوية في نادي سلمية
2020-03-21
المصري: نعمل وفق خطة علمية لإنتاج خيول رياضية تغطي أنشطة الفروسية المتعددة في نادي الشرطة
2020-03-21
اقتصاد
تراجع الأسهم الخليجية وسط مخاوف من فيروس كورونا
2020-03-22
الصين تطلق نظام مؤشر تقييمي للابتكار العلمي والتكنولوجي يضاهي مؤشر ناسداك
2020-03-22
المصرف التجاري: إيقاف العمل بدوائر التسليف والعلاقات واستمراره بباقي المديريات
2020-03-21
العقاري يوقف عمليات الإقراض حتى إشعار آخر… والصناعي يقلص العمل
2020-03-21
وزارة الاقتصاد توقف العمل بالقرار 944 الخاص بمؤونة الاستيراد حتى إشعار آخر
2020-03-21
فيروس كورونا يدفع بالاقتصاد الأمريكي نحو الانهيار
2020-03-21
أسهم أوروبا تتكبد خسائر أسبوعية لدى الإغلاق
2020-03-20
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الشريط الأخباري
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-3-2020
في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا… نسور قاسيون يدعون إلى البقاء في المنازل والابتعاد عن التجمعات
التربية تواصل إجراءاتها الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا… تخصيص 28 مدرسة لحالات الطوارئ
وزارة الصحة: تخصيص مشفى الزبداني الوطني ليكون مركزاً للعزل الطبي في حال تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا-فيديو
وزير الصحة: لا إصابات بفيروس كورونا حتى الآن ومستمرون برفع الجاهزية وإجراءات التصدي للفيروس-فيديو
الداخلية: إيقاف العمل بتجديد ومنح جوازات ووثائق السفر والإقامات وإجازات السوق ووثائق السجل العدلي حتى إشعار آخر
رئيس مجلس الوزراء يبحث مع السفير الصيني التنسيق لتعزيز التصدي لفيروس كورونا
الكنائس في سورية تعلق كل الخدمات والصلوات العامة بما فيها القداديس حتى إشعار آخر في إطار التصدي لفيروس كورونا
إيران تعلن البدء بإنتاج دواء لعلاج فيروس كورونا
مجلس الوزراء: إغلاق الأسواق باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والصيدليات وتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها التي لا يشكل تعليق العمل فيها عائقاً أمام مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا
التزامكم وعي ومسؤولية ..معاً نتصدى #لكورونا
2020-03-22
طرطوس
دمشق
حلب
كورونا
2020-03-22
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