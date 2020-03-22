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التزامكم وعي ومسؤولية ..معاً نتصدى #لكورونا

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معاً ضد #كورونا.. دمشق اليوم

التزامكم وعي ومسؤولية ..معاً نتصدى #لكورونا تصوير فداء شمس الدين

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