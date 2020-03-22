تراجع الأسهم الخليجية وسط مخاوف من فيروس كورونا

عواصم-سانا

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية اليوم في ظل تدهور التوقعات الاقتصادية على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وذكرت رويترز أن مؤشر الأسهم في دبي تراجع اثنين بالمئة مع هبوط “بنك الإمارات دبي” بنسبة 9ر4 بالمئة وانخفاض أسهم “إعمار العقارية” بنسبة 1ر3 بالمئة.

كما هبط مؤشر أبو ظبي 9ر2 بالمئة تحت وطأة هبوط سهم “بنك أبوظبي الأول” بنسبة 7ر3 بالمئة وانخفاض سهم اتصالات بنسبة 1ر4 بالمئة.

وتراجع المؤشر السعودي 9ر0 بالمئة كما هبط سهم شركة النفط السعودية أرامكو بنسبة 1 بالمئة في حين فقد سهم شركة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” 5ر1 بالمئة من قيمته.

وهبط مؤشر قطر 2ر0 بالمئة مع انخفاض أسهم بنك قطر بنسبة 2ر1 بالمئة والبنك التجاري القطري 7ر0 بالمئة فيما أغلقت أسواق الكويت وسلطنة عمان في إطار عطلة عامة اليوم.