إصابة أمير موناكو ألبير الثاني بفيروس كورونا المستجد

موناكو-سانا

أعلن قصر موناكو أن الأمير ألبير الثاني مصاب بفيروس كورونا المستجد مؤكداً أن بمقدوره مواصلة العمل من مقره الخاص وأن “وضعه الصحي لا يدعو للقلق”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القصر قوله في بيان إن “الأمير ألبير الثاني خضع للفحوص في بداية الأسبوع وتبين أن النتيجة إيجابية” مضيفاً إن “طبيبه ومختصين من مركز الأميرة غريس الطبي يتابعون وضعه عن قرب”.

ودعا البيان مواطني الإمارة إلى ضرورة احترام تدابير الحجر لاحتواء انتشار الفيروس.

ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام من إعلان إصابة وزير الدولة أي ما يعادل رئيس الوزراء في الإمارة سيرج تيل بالفيروس.