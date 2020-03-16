هروب أكثر من 90 إرهابياً من مرتزقة الاحتلال التركي بريف الحسكة

الحسكة-سانا

أكدت مصادر أهلية في مدينة رأس العين المعلومات التي تحدثت عن فرار أكثر من 90 إرهابياً من مرتزقة الاحتلال التركي ضمن المناطق التي يحتلونها بريف الحسكة.

وأشارت المصادر إلى أن “حالة من الفوضى تعم مدينة رأس العين بعد تسجيل العديد من حالات الفرار وترك المواقع من قبل المرتزقة نتيجة الامتناع عن دفع رواتبهم ما دفع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من العناصر الإرهابية الموالية له إلى فرض حظر تجوال داخل المدينة ومداهمة عدد من المنازل بحثاً عن الفارين”.

وعمدت قوات الاحتلال التركي خلال الفترة الماضية إلى إغراء العشرات من الشبان ضعاف النفوس بالمال للقتال في صفوف مرتزقتها قبل أن تقوم بقطع الأموال عنهم.

وعلى صعيد آخر تواصل قوات الاحتلال التركي انتهاكاتها ضمن المناطق التي تحتلها مع مرتزقتها في ريف الحسكة حيث أدخلت اليوم عبر معبر قرية السكرية غير الشرعي بريف رأس العين تعزيزات عسكرية تضمنت راجمات صواريخ وآليات مدرعة اتجهت جنوباً إلى قرى الداودية وعنيق الهوى حيث خطوط التماس مع الجيش العربي السوري بريف أبو راسين.

المصادر ذاتها لفتت إلى أن جيش الاحتلال التركي قام بإرسال جزء من قواته والمرتزقة التي تعمل بإمرته إلى قرى تل محمد وعنيق الهوى بناحية أبو راسين.

واعتدت قوات الاحتلال التركي مساء اليوم على قرية أم الكيف ما أدى إلى إصابة 3 نساء في القرية وإحداث أضرار في خطوط نقل التوتر الكهربائي ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن محطة تحويل تل تمر.