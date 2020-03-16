الصحة العالمية: فيروس كورونا يشكل أزمة صحية عالمية كبيرة

جنيف-سانا

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن فيروس كورونا يشكل أزمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا، داعية إلى إجراء فحص لكل حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس.

ونقلت فرانس برس عن مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قوله في مؤتمر صحفي “عدد الوفيات والإصابات بالفيروس في أنحاء العالم تجاوز ما سجل في الصين”، مضيفا الأسبوع الفائت شهدنا ارتفاعا سريعا في عدد الإصابات بكوفيد19”.

وكانت الصحة العالمية أعلنت الأربعاء الماضي أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا كوفيد19 على أنه وباء عالمي نظراً لسرعة تفشيه وتزايد الإصابات وعدم مكافحته بما يكفي.