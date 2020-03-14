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غروسبيتش يدعو لرفع الإجراءات الاقتصادية الجائرة على سورية والتعاون معها للقضاء على الإرهاب

2020-03-14

براغ-سانا

جدد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية الدكتور ستانيسلاف غروسبيتش اليوم دعوته إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتعاون معها للقضاء على ما تبقى من التنظيمات الإرهابية فيها.

وأوضح غروسبيتش في تصريح لمراسل سانا في براغ أن سورية تتعرض لحرب ثانية تتمثل بالإجراءات الاقتصادية الجائرة أحادية الجانب والتي تستهدف عرقلة عملية تحرير ما تبقى من مناطقها من الإرهاب وفي نفس الوقت إلحاق الضرر باقتصادها الوطني وبشعبها.

ودعا غروسبيتش إلى دعم سورية والمساهمة بإعادة إعمارها مبينا أن العالم يجب أن يكون ممتنا للشعب السوري كونه يتحمل الثقل الأساسي في مكافحة الإرهاب بالنيابة عنه.

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