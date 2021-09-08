غروسبيتش: الإجراءات القسرية الغربية سبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في سورية

براغ-سانا

أكد نائب رئيس الحزب الشيوعي التشيكي المورافي رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية الدكتور ستانيسلاف غروسبيتش أن الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب واستمرار العدوانين الأمريكي والتركي في نهب الثروات السورية هي السبب في الأوضاع الاقتصادية والحياتية الصعبة التي تعيشها سورية.

وقال غروسبيتش في تصريح لمراسل سانا في براغ اليوم إن هذه الأوضاع الصعبة التي تشهدها سورية تفرض التوقف عن ممارسة هذه الإجراءات والإنهاء الفوري للعدوانين التركي والأمريكي مشدداً على أن العقوبات المفروضة على سورية غير مبررة وفاقدة للشرعية كما أن الاحتلالين الأمريكي والتركي ينتهكان القانون الدولي.

وبين غروسبيتش أن الإجراءات القسرية الغربية تطال حياة ملايين المواطنين السوريين وتساهم في تعميق معاناتهم مؤكداً أن رفع هذه الإجراءات هو الذي سيسمح بتوسيع دائرة الاستقرار وإحياء التنمية مجدداً في سورية.