كتاب معايير الشعر في الغرب… عرض لمحطات وحركات أرست قواعد علمية للنقد

دمشق-سانا

يتوقف كتاب (معايير الشعر في الغرب) الصادر حديثاً للدكتور خليل الموسى عند المحطات الكبرى والمؤسسات والمذاهب والحركات لإرساء معايير نقدية علمية للشعر في الغرب وتطوره عبر مرحلة زمنية طويلة.

ويعرض الدكتور الموسى في كتابه النظرية التعبيرية لدى شعراء أوروبيين وأمريكيين ومعايير تشابه الشعر والمحاكاة لديهم ومعايير الشعر في النظريات الرمزية الغربية كما يهتم الكتاب بالموسيقا الداخلية والأنغام المبهمة واللغة الشعرية بشكل منهجي وفق ما ذهبت إليه المعايير الغربية ليضيف وفق رؤيته معايير أخرى لثقافة الشعر.

وفي الكتاب أيضاً قراءة في قصائد الشاعر الأمريكي تي اس ايليوت ونقده والمؤثرات والمكونات في ثقافته إضافة إلى الشعر ولغة الحياة اليومية والشعر والغموض.

كتاب الموسى أيضاً يذهب إلى معايير الشعر في النظريات السريالية وتقنيات الشعر السريالي ووحدة المناخ الشعري في قصيدته والشعر ومعاييره بعد السريالية.

وفي الكتاب مواضيع وقراءات أخرى أضافت إلى نقد الشعر من كيفية التعامل مع النقد والبنى والأنواع للشعر والمحاكاة عند أفلاطون وأرسطو والكلاسيكي ومعرفة الآليات التي ارتكز عليها هؤلاء في إرساء معايير نقدية علمية للشعر وتطوره.

الكتاب الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب من القطع الكبير ولمؤلفه كتب أخرى في القراءة والنقد منها (الحداثة في حركة الشعر المعاصر) و(المسرحية في الأدب العربي الحديث) و(بنية القصيدة المعاصرة) و(آفاق الرواية) و(الجماليات الشعرية) وغيرها.

محمد خالد الخضر

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