البدء بتوزيع الدفعة الثالثة من مازوت التدفئة في القنيطرة

القنيطرة-سانا

بدأت في محافظة القنيطرة عمليات توزيع الدفعة الثالثة من مازوت التدفئة والمقدرة بنحو 3ر2 مليون ليتر على 23 ألف أسرة على أرض المحافظة بمعدل 100 ليتر لكل عائلة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس علي زيتون أوضح في تصريح لـ سانا اليوم أن توزيع المازوت يتم وفق البطاقة الالكترونية وبإشراف اللجنة الفرعية للمحروقات في المحافظة لضمان وصول المادة لمستحقيها.

وبين أن المديرية باشرت أيضا عمليات توزيع مازوت التدفئة على 37 ألف أسرة من أبناء المحافظة القاطنين في تجمعات دمشق وريفها للنازحين لافتا إلى أنه تم تخصيص المحافظة بثمانية طلبات ونصف الطلب من المازوت يوميا منها أربعة طلبات لتجمعات النازحين بدمشق وريفها حيث يتم توزيع المادة لأغراض التدفئة وللمنشات الاقتصادية والنقل والزراعة وفق الخطة الموضوعة.