عودة محطة غاز الريان للعمل بشكل كامل بعد إصلاح الأعطال نتيجة الاعتداءات الإرهابية

حمص-سانا

تمت إعادة محطة غاز الريان إلى العمل اليوم بعد إصلاح الأعطال الناجمة عن الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها فجر أمس وأدت إلى نشوب حرائق وأضرار مادية وذلك بجهود الكوادر العاملة في وزارة النفط والثروة المعدنية.

وفي تصريح للصحفيين خلال جولة له على المنشآت النفطية التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية أكد المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية إنجاز كل أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل للأعطال الحاصلة في محطة غاز الريان مبينا أن أعمال الصيانة لا تزال مستمرة في معملي غاز جنوب المنطقة الوسطى وإيبلا بينما انتهت الأعمال في مصفاة حمص.

المهندس محمد الخطيب مدير معمل غاز إيبلا أشار في تصريح لـ سانا إلى تقييم الأضرار وتجهيز العنفات وتشغيلها مبينا أنه من المتوقع أن يتم اليوم الانتهاء من كل أعمال الصيانة والتأهيل.

بدوره المهندس زياد سليمان مدير معمل جنوب المنطقة الوسطى أكد أن جميع الأضرار التي حدثت هي قيد الصيانة وسيعود المعمل إلى العمل خلال الساعات القادمة.

من جهته المهندس هيثم مسوكر مدير مصفاة حمص أوضح أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة للوحدات المتضررة وتمت إعادة وضعها في الخدمة.

رئيس وردية الإطفاء بمعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى محسن سليمان هولا قال: سيطرنا على الحريق الذي نشب جراء الاعتداء الإرهابي ضمن مدة لا تتجاوز الساعتين بينما أشار سائق الإطفائية عزام حيدر إلى جاهزية سيارات الإطفاء للتعامل مع أي طارئ.

وتخلل الجولة تكريم للعمال الذين وجدوا أثناء الاعتداءات الإرهابية وساهموا بحماية المنشآت والتخفيف من الأضرار.