بروكسل تقترح إجراءات أكثر صرامة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

بروكسل-سانا

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إجراءات انضمام أكثر صرامة تجاه المرشحين الجدد والتي يمكن الرجوع عنها في حال لم يحترم المرشحون التزاماتهم.

ونقلت أ ف ب عن المفوضية قولها: “على الدولة المرشحة أن تظهر أن ترشحها ليس تلقائياً بل يعكس خياراً مجتمعياً من أجل بلوغ واحترام أرفع المعايير والقيم الأوروبية” مشددة على التزام الدول الأعضاء بناء مستقبل مشترك مع دول غرب البلقان بصفتها أعضاء كاملة العضوية ضمن الاتحاد.

يشار إلى أن المقترح يتضمن تعليق مفاوضات الانضمام في بعض المجالات أو وقفها كلياً في حال كانت التحديات التي تواجه عملية الانضمام جدية كما يسمح بإعادة فتح أو ضبط الفصول التي جرى الانتهاء منها.

وتتطلع البوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود وصربيا وتركيا وألبانيا وجمهورية شمال مقدونيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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