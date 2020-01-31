فرنسا: اعتقال متزعم في (جيش الإسلام) لارتكابه جرائم حرب

باريس-سانا

أعلن مصدر قضائي فرنسي اليوم أن السلطات الفرنسية اعتقلت متزعماً في تنظيم ما يسمى “جيش الإسلام” الإرهابي لارتكابه جرائم حرب وتعذيب.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المصدر قوله إن الإرهابي من مواليد عام 1988 وشغل سابقاً “المتحدث” باسم التنظيم الإرهابي وأنه مثل أمام قاضي التحقيق في باريس الذي وجه إليه تهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب والتواطؤ في حالات اختفاء قسري.

ولفت المصدر إلى أن الإرهابي الذي لم يذكر اسمه كان في فرنسا بتأشيرة طالب من برنامج “إيراسموس” للمنح الدراسية وأنه تم توقيفه في مدينة مرسيليا.

يشار إلى أن ما يسمى “جيش الإسلام” هو أحد التنظيمات الإرهابية التي سفكت دماء السوريين واتخذتهم دروعاً بشرية في الغوطة الشرقية قبل أن يتم دحره على يد الجيش العربي السوري.

وتشهد الدول الأوروبية حالة استنفار أمني خوفاً من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض هذه الدول في سورية إلى أراضيها.