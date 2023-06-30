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إصابة 249 شرطياً فرنسياً واعتقال 667 شخصاً خلال احتجاجات على مقتل شاب في نانتير

2023-06-30

باريس-سانا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية إصابة 249 شرطياً واعتقال 667 شخصاً خلال احتجاجات استمرت لليلة الثالثة على التوالي، إثر مقتل فتى يبلغ من العمر 17 عاماً برصاص الشرطة في ضاحية نانتير قرب العاصمة باريس.

وقال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان على تويتر اليوم وفقاً لوكالة فرانس: “هذه الليلة واجه عناصر الشرطة والدرك والإطفاء أعمال عنف، وبناء على تعليماتي باعتماد نهج صارم أوقفوا 667 شخصاً، فيما أصيب 249 شرطياً ودركياً”.

وتتواصل الاحتجاجات في فرنسا مع تصاعد الغضب على خلفية مقتل الفتى على يد شرطي عند نقطة تفتيش مرورية في حي لا ديفانس بضاحية نانتير.

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