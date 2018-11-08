بعملية بطولية.. الجيش يحرر جميع المختطفين الذين اختطفهم إرهابيو داعش من ريف السويداء-فيديو

حمص-سانا

بعملية بطولية ودقيقة قامت مجموعة من أبطال الجيش العربي السوري في منطقة حميمة شمال شرق تدمر بالاشتباك المباشر مع مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي الذى اختطف نساء وأطفالا من محافظة السويداء قبل أسابيع.

وبعد معركة طاحنة استطاع أبطالنا تحرير جميع المختطفين وقتل الإرهابيين.

وتم في العشرين من الشهر الماضي بجهود الجهات المعنية تحرير دفعة من النساء والأطفال الذين اختطفهم إرهابيو تنظيم داعش من قرية الشبكي بريف السويداء الشرقي.

وكانت قرى في ريفي المحافظة الشرقي والشمالي تعرضت في الـ 25 من تموز لهجمات إرهابية بالتزامن مع عمليات إرهابية انتحارية في مدينة السويداء تسببت بارتقاء عدد من الشهداء وخطف عدد من المدنيين جلهم من النساء والأطفال.

وفي تصريح لـ سانا بخصوص تحرير المختطفين قال شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين حمود الحناوي: إن هذا اليوم يوم انتصار للشعب السوري ولكل الشرفاء في سورية وعرس وطني بامتياز.. ونكبر فيه هذه الوقفة الشجاعة لأبطال جيشنا الذين كانوا من اللحظات الأولى لعملية الاختطاف يقاتلون حتى تحققت هذه اللحظة التاريخية.

وبين الشيخ الحناوي أن عملية تحرير المختطفين تؤكد أن الجمهورية العربية السورية بأرضها وشعبها ورجالها ونسائها لا يمكن أن تسمح بأن تكون هدفا لأعداء الوطن الذين قاموا بهذه الأعمال الإجرامية مشيرا إلى أن الله سخر لسورية قادة شرفاء ورجالا أشداء ميامين حملوا الإرث النضالي لأجدادهم وجيشا صامدا يدافع عن الأرض والعرض ويقدم التضحيات ويتصدى للمؤامرة التي تستهدف وحدة سورية.

ولفت سماحة الشيخ الحناوي إلى أننا ندعو باسم مشيخة العقل أن يديم لنا بلدنا ويزول الإرهاب عن جميع الأراضي السورية موجها الشكر والتحية لكل من ساهم بتحرير المختطفين ومترحما على ارواح الشهداء وداعيا بالشفاء العاجل للجرحى.