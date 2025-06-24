إصابة طفلين جراء انفجار شرق معرة النعمان في إدلب

إدلب-سانا

أصيب طفلان بجروح جراء انفجار مجهول السبب أثناء قيامهما باللعب بجانب منزلهما في قرية دير الشرقي، شرق مدينة معرة النعمان في ريف إدلب اليوم.

وأكد الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام، أن فرقه أسعفت أحد الطفلين، إلى المركز الصحي في معرة النعمان، فيما تم إسعاف الطفل الآخر من قبل ذويه إلى مشفى التح.

وجدد الدفاع المدني تحذيره من مخلفات الحرب، التي تشكل تهديداً خطيراً طويل الأمد على حياة المدنيين، وتتسبب بانفجارات قاتلة وإصابات بليغة، وتعيق عودة الحياة إلى طبيعتها، وتُقوّض سبل العيش، وتهدد الأنشطة التعليمية والزراعية، وتحرم آلاف السوريين من العودة إلى مناطقهم.