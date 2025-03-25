وزارة الأوقاف تقيم مهرجان رمضان النصر في حماة

حماة-سانا

أقامت وزارة الأوقاف المهرجان الرمضاني الدعوي في حماة، تحت عنوان رمضان النصر وذلك في ساحة قلعة حماة.

وتخلل الفعالية مجموعة متنوعة من الفقرات والأنشطة، شملت مسابقات وأناشيد دينية، وسحباً على جوائز قيمة.

وقال مسؤول الفعاليات والبرامج الدعوية في وزارة الأوقاف أحمد قدور قدور: إن هذا المهرجان يأتي في إطار تعزيز الفعاليات الدعوية خلال شهر رمضان وإحياء الأجواء الروحانية في المدينة.

من جهته أكد الشيخ عبد الله المحيسني في كلمة له خلال حضوره الفعالية، دور الجيل في الحفاظ على مكتسبات الثورة وبناء النفس والحفاظ على هذه الأرض لبناء سوريا الجديدة.

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