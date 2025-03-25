لتأمين أجواء تسوق آمنة.. قوات الأمن العام تنتشر داخل مدينة حلب وعند مداخل الأسواق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزير الخارجية المصري يؤكد دعم بلاده للشعب السوري وتحقيق تطلعاته
2025-03-23
الاتحاد الأوروبي: عازمون على دعم سوريا في المرحلة الراهنة
2025-03-23
أول طائرة أردنية تهبط في مطار حلب الدولي
2025-03-23
الملكية الأردنية تسيّر رحلة تجريبية إلى مطار حلب الدولي
2025-03-23
المجموعة العربية بمجلس الأمن تدين التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية
2025-03-23
السفير التركي لدى واشنطن يؤكد ضرورة رفع العقوبات عن سوريا
2025-03-22
وزير النقل التركي: خطّة دعم تركية شاملة لقطاعي النقل والاتصالات في سوريا
2025-03-22
محليات
وزارة الأوقاف تقيم مهرجان رمضان النصر في حماة
2025-03-25
وزير الزراعة يبحث مع القائم بأعمال السفارة السودانية بدمشق التعاون المشترك في المجال الزراعي
2025-03-25
وزير المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي سبل تحديث عمل الوزارة لمواكبة أحدث الأنظمة المالية العالمية
2025-03-24
وزارة الإعلام: حملة تبليغات إلكترونية ممنهجة تستهدف الصفحات الرسمية الحكومية والشخصية للمواطنين
2025-03-24
محافظ حماة يعلن البدء بتجهيز مركز متكامل لمرضى الكلى بما يلبي احتياجاتهم
2025-03-24
مأدبة إفطار جماعي للعاملين في خدمة مدينة حماة
2025-03-24
وزير الموارد المائية يبحث في القنيطرة الخطط المستقبلية واحتياجات التطوير
2025-03-24
رياضة
فريق المخرم الفوقاني ينال لقب بطولة النصر الأولى بكرة القدم
2025-03-24
إنكلترا تسعى لتحقيق فوزها الثاني حين تواجه لاتفيا بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026
2025-03-24
22 نيسان القادم… انطلاق دوري كرة السلة للرجال
2025-03-23
الفارس السوري عدنان القصار… خبرة ومهارة برياضة قفز الحواجز غيبتها سجون النظام البائد لـ 22 عاماً
2025-03-23
ملعب العباسيين بدمشق.. بين واقع مؤلم أورثه النظام البائد وأمل منتظر بالعودة إلى الألق الرياضي
2025-03-22
في اختتام بطولة شهداء الثورة لكرة القدم.. نادي الفتوة يفوز على نادي أبو حردوب
2025-03-21
المنتخب القطري يسجل خماسية في شباك كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم
2025-03-20
اقتصاد
هيئة تطوير الغاب: وضع محصول القمح جيد ولا توجد إصابات حشرية
2025-03-24
المركزي يوحد كافة النشرات الصادرة عنه
2025-03-23
المركزي يحدد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي بـ 12 ألف ليرة
2025-03-23
الصناعة تضع خطة لإعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية
2025-03-21
مكتب الزيتون: إنتاج سوريا من زيت الزيتون 122 ألف طن الموسم الماضي و22 ألف طن منها للتصدير
2025-03-21
المصرف المركزي يضبط عملات مزورة ويدعو إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة
2025-03-19
وزير الصناعة يناقش مع مصنّعي السيراميك والأدوات الصحية معوقات العمل
2025-03-19
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
سوريا تشارك في أولمبياد آسيا والمحيط الهادي للرياضيات
وزير الخارجية المصري يؤكد دعم بلاده للشعب السوري وتحقيق تطلعاته
المركزي يوحد كافة النشرات الصادرة عنه
عودة خدمات السجل المدني في مراكز خدمة المواطن بدمشق
السفير التركي لدى واشنطن يؤكد ضرورة رفع العقوبات عن سوريا
الصناعة تضع خطة لإعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية
نائبان أمريكيان يطالبان حكومة بلادهما بتخفيف العقوبات عن سوريا لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار
الأمن العام يستعيد السيطرة على سجن في ريف حلب الشمالي إثر استعصاء نفذه عدد من السجناء
المكتب المركزي للإحصاء: عودة التواصل مع المنظمات الدولية والتحضير للمسوح الدورية
الكويت: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك صارخ للقانون الدولي
لتأمين أجواء تسوق آمنة.. قوات الأمن العام تنتشر داخل مدينة حلب وعند مداخل الأسواق
2025-03-24
حلب
2025-03-24
Hassan Nasr
سابق
وزير المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي سبل تحديث عمل الوزارة لمواكبة أحدث الأنظمة المالية العالمية
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المنصور: إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز المركزي للرقابة المالية وفتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام
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