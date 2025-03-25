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لتأمين أجواء تسوق آمنة.. قوات الأمن العام تنتشر داخل مدينة حلب وعند مداخل الأسواق

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سانا تستطلع آراء أهالي حلب حول التحسن الملحوظ في واقع التغذية الكهربائية

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