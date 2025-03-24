اجتماع في وزارة التربية لمناقشة تحضيرات العملية الامتحانية وتطبيق ‏تعليمات المركز الصحي

دمشق-سانا‏

مناقشة واقع التحضيرات المتعلقة بالعملية الامتحانية بوزارة التربية والتعليم ‏والالتزام بتعليمات المركز الصحي، أهم المحاور التي تناولها اجتماع مديري ‏الامتحانات والإشراف التربوي والصحة المدرسية بالوزارة.‏

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة، أوضح مدير الامتحانات ‏في الوزارة حمدو حجون أهمية الاجتماع لتوحيد آلية العمل، ومناقشة ‏الصعوبات والمقترحات لحلها، والتأكيد على استقبال طلبات الطلاب الذين ‏لديهم أسباب مرضية أو صحية في دوائر الامتحانات وتحويلها أصولاً إلى ‏الصحة المدرسية.‏

بدورها، أكدت مديرة الصحة المدرسية بالوزارة الدكتورة هتون الطواشي ‏ضرورة التقيد بتعليمات تحويل الطلاب إلى المراكز الصحية، لافتة إلى ‏وجود فريق طبي في كل مركز لتقديم الرعاية الصحية.‏

فيما لفت مدير الإشراف التربوي محمد حلاق إلى أهمية الالتزام بالتعليمات ‏الوزارية، وخاصة بالنسبة للمركز الصحي، باعتبار العملية الامتحانية تتطلب ‏تضافر الجهود وتحمل المسؤولية.‏

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