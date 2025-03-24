اجتماع في وزارة التربية لمناقشة تحضيرات العملية الامتحانية وتطبيق ‏تعليمات المركز الصحي

دمشق-سانا
مناقشة واقع التحضيرات المتعلقة بالعملية الامتحانية بوزارة التربية والتعليم والالتزام بتعليمات المركز الصحي، أهم المحاور التي تناولها اجتماع مديري الامتحانات والإشراف التربوي والصحة المدرسية بالوزارة.
وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة، أوضح مدير الامتحانات في الوزارة حمدو حجون أهمية الاجتماع لتوحيد آلية العمل، ومناقشة الصعوبات والمقترحات لحلها، والتأكيد على استقبال طلبات الطلاب الذين لديهم أسباب مرضية أو صحية في دوائر الامتحانات وتحويلها أصولاً إلى الصحة المدرسية.
بدورها، أكدت مديرة الصحة المدرسية بالوزارة الدكتورة هتون الطواشي ضرورة التقيد بتعليمات تحويل الطلاب إلى المراكز الصحية، لافتة إلى وجود فريق طبي في كل مركز لتقديم الرعاية الصحية.
فيما لفت مدير الإشراف التربوي محمد حلاق إلى أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية، وخاصة بالنسبة للمركز الصحي، باعتبار العملية الامتحانية تتطلب تضافر الجهود وتحمل المسؤولية.
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