الدراما السورية في عام 2025 تتنسم عطر الحرية وتطرح رواسب السنوات الماضية

دمشق-سانا

تنسمت الدراما السورية لموسم 2025 عطر الحرية، وتجلى ذلك في خوضها وطرحها للكثير من الحوادث والشخصيات والقضايا التي كانت بمثابة خطوط حمراء في السنوات السابقة، ما ساعدها على المزيد من الانتشار في مختلف محطات التلفزة العربية ومنصات التواصل، لافتة أنظار المشاهد العربي بتميزها في الكتابة والإخراج والتمثيل.

الدراما الاجتماعية تكشف المستور دون مواربة

لطالما حارب رموز السلطة في النظام البائد الأعمال التي تكشف حجم الفساد وتورط مسؤولين في عصابات القتل والخطف والمخدرات، وكالوا لها الاتهامات بتشويه صورة المجتمع، من أجل ذلك جاء مسلسل “تحت سابع أرض” عبر الثلاثي الفنان تيم حسن والمؤلف عمر أبو سعدة والمخرج سامر برقاوي، مستعيداً تلك الحقبة، من خلال شخصية موسى، ضابط التحقيق الجنائي الذي يستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية بطرق غير قانونية، فيجد نفسه بمواجهة الأشخاص الذين يبتزهم، إلى جانب اكتشافه تورط شقيقيه في تزوير العملات.

أما مسلسل “البطل” والذي اعتمد كاتباه رامي كوسا ولواء يازجي على تطوير فكرة مسرحية الكاتب الراحل ممدوح عدوان “زيارة الملكة”، فعاد مع مخرجه الليث حجو ليقدم صورة مؤلمة عن الواقع السياسي والأمني والاقتصادي والإعلامي في ظل السلطة البائدة، ورغم تميز الفنانين بسام كوسا ومحمود نصر، إلا أن جميع الفنانين المشاركين فيه يستحقون دور البطولة.

بينما يسلك مسلسل “قطع وريد” من تأليف سعيد حناوي ومحمود إدريس وإخراج تامر إسحاق اتجاهاً مختلفاً يغلب عليه الطابع البوليسي، حيث تدور الأحداث في قرية افتراضية اسمها المفرق بريف دمشق تقع فيها جريمة قتل، ويتبادل جميع أهالي القرية التهم، والعمل من بطولة سلوم حداد وشكران مرتجى وأنس طيارة.

أعمال البيئة الشامية… بين الإبحار وفق التيار والخروج عنه

دراما البيئة الشامية التي تحظى بحصة وازنة في موسم رمضان كل عام توزعت بقالبها المعهود، كما في مسلسل “العهد” للمخرج محمد زهير رجب والكاتب عدنان ديوب، حيث تدور الأحداث حول الوفاء بالعهود أو خيانتها، وهو من بطولة روعة ياسين وسعد مينه ورنا شميس.

وفي السياق نفسه تدور أحداث مسلسل “بنات الباشا” من تأليف وسيناريو وحوار ماهر بشار وإخراج عمار تميم، وتدور حبكته الرئيسية حول صراع بين صباح وتؤدي دورها سوزان سكاف التي تتعرض للغدر والخيانة، وبين قاتل زوجها حكمت باشا وهو رجل قاس يستخدم سلطته للسيطرة على الحي.

أما العمل الشامي الذي خرج عن هذا القالب فكان “تحت الأرض موسم حار” لشادي دويعر وسلطان العودة وإخراج مضر إبراهيم، وتدور أحداثه مطلع القرن العشرين في خان التتن بمدينة دمشق، والصراع بين تجار التبغ والشركات الأجنبية للسيطرة على هذه السلعة، والعمل من بطولة مكسيم خليل وفايز قزق ولجين إسماعيل وكارمن لبس.

أما مسلسل “السبع”، من تأليف سيف رضا حامد وفادي سليم، وإخراج الأخير فيذكرنا إلى حد ما بمسلسل العربجي، ولكنه أقرب للفنتازيا، وتدور أحداثه في إطار درامي داخل بيئة افتراضية غامضة، ويتناول جوانب من حياة قبائل الغجر.

الكوميديا …دراما جمعت بين الترفيه والنقد البناء

يعود مسلسل “ما اختلفنا 2” بجزئه الثاني ليواصل تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية في سوريا، ضمن قالب كوميدي ناقد يتناول أحداثاً يومية يعايشها الناس، ويقدم كل قضية في حلقة منفصلة متصلة، وهو من بطولة محمد خير الجراح، نادين تحسين بيك، سامية الجزائري، وتأليف مجموعة من الكتاب وإخراج وائل أبو شعر.

وفي مزيج بين الاجتماعي والكوميدي يحضر مسلسل “نسمات أيلول” من تأليف علي معين صالح وإخراج رشا ويزن شربتجي، ويتناول العمل قصة الجدة أمينة وسكان قريتها في سرد درامي يجمع بين التناقضات الطريفة لحياة الريف والحياة خارجه، وهو من بطولة صباح الجزائري ونادين تحسين بيك ورواد عليو ومحمد حداقي.

ومن الأعمال الكوميدية السورية لرمضان 2025، المسلسل المشترك “يا أنا يا هي” للمخرج فادي وفائي، الذي يروي قصة سيدة أردنية تمتلك منزلاً في دمشق وتخطط لبيعه، إلا أن جارتها السورية تسعى إلى إفشال مخططها، من خلال سلسلة من الأحداث الطريفة بإطار كوميدي، وهو من بطولة الممثلة الأردنية أمل دباس، وأمل عرفة وعاصم حواط.

أعمال مؤجلة من العام الماضي تنوعت بين التاريخي والاجتماعي

إلى جانب الأعمال الجديدة، هناك عدد من الأعمال التي تأجل عرضها من مواسم سابقة، منها “بدم بارد” “عازفة الكمان سابقاً” من تأليف بسام جنيد وإخراج عاطف كيوان، ويتناول جريمة قتل غامضة تعود أحداثها إلى الماضي، وهو من بطولة أمل عرفة ووائل شرف وماهر صليبي وحبيب غلوم.

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