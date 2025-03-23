SCS-NET

محافظة ريف دمشق تبدأ بإزالة المخالفات المشيدة على أوتستراد درعا

2025-03-22

ريف دمشق-سانا

بدأت لجنة إزالة المخالفات المركزية في محافظة ريف دمشق، بالتنسيق مع إدارة منطقة داريا، والمجلس المحلي، بإزالة المخالفات المتعدية على الأملاك العامة، والتي شيدت بعد سقوط النظام البائد، قرب المركز التجاري “تاون سنتر” على أوتستراد درعا، وذلك بعد إنذار المخالفين وختم المخالفات قبل إزالتها.

وحثت محافظة ريف دمشق المواطنين إلى ضرورة التقيد التام بالمخطط التنظيمي، ونظام ضابطة البناء المعمول به لدى الوحدات الإدارية في المحافظة، وعدم إشادة المخالفات أو التجاوز على التراخيص.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved