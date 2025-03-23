محافظة ريف دمشق تبدأ بإزالة المخالفات المشيدة على أوتستراد درعا

ريف دمشق-سانا

بدأت لجنة إزالة المخالفات المركزية في محافظة ريف دمشق، بالتنسيق مع إدارة منطقة داريا، والمجلس المحلي، بإزالة المخالفات المتعدية على الأملاك العامة، والتي شيدت بعد سقوط النظام البائد، قرب المركز التجاري “تاون سنتر” على أوتستراد درعا، وذلك بعد إنذار المخالفين وختم المخالفات قبل إزالتها.

وحثت محافظة ريف دمشق المواطنين إلى ضرورة التقيد التام بالمخطط التنظيمي، ونظام ضابطة البناء المعمول به لدى الوحدات الإدارية في المحافظة، وعدم إشادة المخالفات أو التجاوز على التراخيص.

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