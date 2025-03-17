انطلاق مهرجان الخير للتسوق في درعا بتخفيضات واسعة وعروض مميزة

درعا-سانا

حسومات وتخفيضات مميزة شهدتها فعاليات مهرجان الخير للتسوق الذي انطلق اليوم في مستودع فرع المؤسسة السورية للتجارة بمدينة درعا، تحت رعاية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبالتعاون مع محافظة درعا، وتنظيم شركة إنمار للمعارض والمؤتمرات.

ويعرض في المهرجان تشكيلة واسعة من المواد الغذائية والاستهلاكية والملابس وألعاب الأطفال، وكل ما تحتاجه الأسرة في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد بأسعار مخفضة.

منظم المهرجان فهد الحريري أكد لمراسلة سانا أن الهدف الأساسي من المهرجان هو التخفيف على المواطنين من خلال كسر حلقات الوساطة بين التاجر والمستهلك، وتقديم المنتجات الغذائية والاستهلاكية بأسعار رمزية وعروض قوية تضمن رضا المتسوقين، موضحًا أنه تقرر تمديد ساعات العمل في المهرجان ليكون الدوام صباحًا ومساءً بعد الإفطار، بما يتيح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من العروض.

وأشار أحد المتسوقين، يوسف الحجي، إلى أن الأسعار المعروضة في المهرجان أقل من أسعار السوق التقليدية، مع توفير منتجات ذات جودة عالية، معتبرًا أن إقامة مثل هذا المهرجان في هذا الوقت خطوة إيجابية تخدم المستهلك.

وأوضح المتسوق، حسن غزلان، أن تنوع المنتجات وسهولة الحصول عليها بأسعار تنافسية ساهم في جذب الكثير من المواطنين، مشيرًا إلى أن الحسومات الحقيقية التي لمسها شجعت على الشراء والاستفادة من العروض المقدمة.

ومن جهته، أكد محمود علي بيك، أحد المشاركين في المهرجان، أن الحسومات تبدأ من 30 بالمئة وتشمل جميع المنتجات، مما يعكس حركة شرائية جيدة وتفاعلًا واضحًا من المواطنين مع العروض.

أما صاحب شركة الباشا والمشارك بالمهرجان، فريد كنهوش، فقد لفت إلى أن المهرجان في يومه الأول لاقى إعجاب المواطنين بسبب الأسعار المخفضة، حيث تُباع المنتجات بسعر الجملة مباشرة للمستهلك، مشيرًا إلى أن شركته المتخصصة في البقوليات والمعلبات وكل ما يخص شهر رمضان، عملت على البيع المباشر من خلال هذا المهرجان لضمان استفادة المواطنين من الأسعار التنافسية.

ويستمر المهرجان حتى نهاية شهر رمضان، ليكون فرصة تحقق للمواطنين الاستفادة من العروض والتخفيضات الكبيرة على مختلف المنتجات الغذائية والاستهلاكية.

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