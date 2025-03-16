نهائي مرتقب بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنكليزية

لندن-سانا

تتجه الأنظار إلى القمة المثيرة التي تجمع فريق ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنكليزية، وذلك على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنكليزية لندن.

وتأهل ليفربول إلى نهائي كأس الرابطة بعد فوزه على توتنهام هوتسبير 4/1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، أما نيوكاسل يونايتد فقد وصل للنهائي بفوزه على آرسنال بأربعة أهداف نظيفة في مجموع المباراتين.

ويأمل نيوكاسل بتحقيق أول ألقابه في هذه البطولة، وتعويض خسارته في نهائي عام 2023 أمام مانشستر يونايتد، بينما يسعى ليفربول إلى مصالحة جماهيره بعد خروجه أمام باريس سان جيرمان بركلات الجزاء الترجيحية في دوري أبطال أوروبا.

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