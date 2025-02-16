هيئة التميز والإبداع تحدد موعد التصفيات النهائية للفرق الوطنية للأولمبياد العلميّ السوريّ

دمشق-سانا

حددت هيئة التميز والإبداع يوم السبت الموافق لـ 19 نيسان القادم موعد إقامة المرحلة النهائية من تصفيات الفرق الوطنية للأولمبياد العلميّ السوريّ لموسم 2024 – 2025، الذي بدأه المشاركون بعد المرحلتين الأولى والثانية.

وذكرت الهيئة في صفحتها على فيسبوك إلى أن هذه المرحلة ستقام هذا الموسم محلياً ضمن المحافظات السورية، كلّ محافظة على حدة، وفي التوقيت نفسه، حيث يتقدّم الطالب للاختبار في الاختصاص المشارك به ضمن محافظته.

وتبدأ الاختبارات الساعة الحادية عشرة صباحاً، ولمدة 4 ساعات متواصلة لاختصاصات الرياضيات، وعلم الأحياء، والفيزياء والكيمياء، ولمدة 5 ساعات متواصلة لاختصاص المعلوماتية.

وبحسب الهيئة فإن الحاصلين على المراكز الـ 15 الأولى في كلّ مادة، أو نسبة 30 بالمئة من عدد المشاركين في هذه المرحلة بكلّ اختصاص سينالون عضوية الفريق الوطنيّ.

وكانت منافسات الأولمبياد العلمي السوري لعام 2025، انطلقت بمشاركة 4069 طالباً وطالبةً، من مختلف المحافظات في الـ 19 من تشرين الأول من العام الماضي، في اختصاصات الرياضيات، والفيزياء والكيمياء، وعلم الأحياء، والمعلوماتية.

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