مطحنتا الكلنكر في معمل شركة الإسمنت بحماة تعودان للعمل والإنتاج ‏

حماة-سانا
استأنفت مطحنتا معمل فرع الشركة العامة للإسمنت في حماة اليوم عملية الإنتاج لمادة الكلنكر، بطاقة إنتاجية تبلغ 110 أطنان في الساعة، وذلك بعد توقفها خلال الفترة الماضية.
المكلف بتسيير الأعمال في الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء المهندس محمود فضيلة أوضح في تصريح لـ”سانا” أن المطحنتين الموجودتين في المعمل رقم 3 التابع لشركة الإسمنت جاهزتان لإنتاج مادة الكلنكر الأساسية والأولية في صناعة الإسمنت عالية الجودة، للاستجابة للطلب المتزايد على مادة الإسمنت في السوق المحلية.
وبين فضيلة أنه خلال الجولة تم لقاء الكوادر الفنية والهندسية بفرع الشركة في حماة، في إطار سعي وزارة الصناعة لتأمين احتياجاتهم وتحسين ظروف عملهم، وتم التوجيه إلى تشكيل مجلس إدارة جديد لفرع الشركة، وضرورة إعداد دراسات هندسية تفصيلية عن كل قسم إنتاجي وفق الإمكانيات والاحتياجات المتاحة.
من جانبه أكد مدير فرع الشركة في حماة المهندس حسام فاعوري أن الكوادر الفنية في الفرع قامت بتنفيذ سلسلة من الصيانات والاختبارات لكل التجهيزات، وتم تشغيل قسم تعبئة الإسمنت نظراً لوجود مخزون من الكلنكر المطحون يقدر بنحو 80 ألف طن، مبيناً أن سعر الطن من الإسمنت المعبأ يبلغ 105 دولارات، والطن من الإسمنت السائب (الفلت) 100 دولار.
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