مطحنتا الكلنكر في معمل شركة الإسمنت بحماة تعودان للعمل والإنتاج ‏

حماة-سانا‏

استأنفت مطحنتا معمل فرع الشركة العامة للإسمنت في حماة اليوم عملية ‏الإنتاج لمادة الكلنكر، بطاقة إنتاجية تبلغ 110 أطنان ‏في ‏الساعة، ‏وذلك بعد توقفها خلال الفترة الماضية. ‏

المكلف بتسيير الأعمال في الشركة العامة ‏لصناعة وتسويق الإسمنت ‏ومواد البناء المهندس محمود فضيلة أوضح في تصريح لـ”سانا” أن المطحنتين الموجودتين في المعمل رقم ‌‏3 التابع لشركة الإسمنت جاهزتان لإنتاج مادة الكلنكر الأساسية ‏والأولية في صناعة ‏الإسمنت عالية الجودة، للاستجابة للطلب المتزايد ‏على مادة الإسمنت ‏في السوق المحلية.‏

وبين فضيلة أنه خلال الجولة تم لقاء الكوادر الفنية والهندسية ‏بفرع ‏الشركة في حماة، في إطار سعي وزارة الصناعة لتأمين احتياجاتهم ‏وتحسين ‏ظروف عملهم، وتم التوجيه إلى تشكيل مجلس إدارة جديد لفرع الشركة، ‏وضرورة إعداد دراسات هندسية تفصيلية عن كل قسم إنتاجي ‏وفق ‏الإمكانيات والاحتياجات المتاحة.‏

من جانبه أكد مدير فرع الشركة في حماة المهندس حسام فاعوري أن ‏الكوادر ‏الفنية في الفرع قامت بتنفيذ سلسلة من الصيانات والاختبارات ‏لكل ‏التجهيزات، وتم تشغيل قسم تعبئة الإسمنت نظراً لوجود مخزون من ‏الكلنكر ‏المطحون يقدر بنحو 80 ألف طن، مبيناً أن سعر الطن من الإسمنت ‏المعبأ ‏يبلغ 105 دولارات، والطن من الإسمنت السائب (الفلت) 100 دولار.‏

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