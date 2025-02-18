تحضيرات مكثفة لمنتخب سورية لبطولة غرب آسيا للشابات بكرة القدم

دمشق-سانا

تحضيرات مكثفة يجريها منتخب سورية للشابات بكرة القدم استعداداً لخوض بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للشابات التي ستستضيفها مدينة العقبة بالأردن في الثامن والعشرين من الشهر الجاري حتى السادس من كانون الأول المقبل.

ويشارك بالبطولة خمسة منتخبات إضافة الى سورية، هي الأردن والسعودية وفلسطين ولبنان، حيث تلعب بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويتوج بلقب البطولة المنتخب الذي يحصل على أعلى عدد من النقاط.

ويستهل منتخبنا مبارياته في الثلاثين من الشهر الجاري بمواجهة مع لبنان، ثم مع فلسطين في الثاني من كانون الأول، ومع الأردن في الرابع من الشهر نفسه قبل أن يختتم مبارياته أمام السعودية في السادس من كانون الأول.

وكان منتخب لبنان أحرز لقب النسخة الثالثة التي أُقيمت في لبنان عام 2022، وأيضاً لقب النسخة الثانية التي أقيمت في البحرين عام 2019، في المقابل كان المنتخب الأردني قد توج بطلاً للنسخة الأولى التي أُقيمت في لبنان عام 2018.

هناء صقور

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