المقاومة اللبنانية تسقط مسيرة معادية فوق مرجعيون وتواصل استهداف مواقع العدو ومستوطناته

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة اللبنانية بعد ظهر اليوم أنها أسقطت مسيرة للعدو الإسرائيلي من طراز هرمز 900 فوق منطقة مرجعيون، كما استهدفت عدة تجمعات ومواقع ومستوطنات للعدو شمال فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه استهدفت وحدات الدفاع الجوي مسيرة هرمز 900 فوق منطقة مرجعيون بصاروخ أرض جو وأسقطتها وشوهدت ‏تحترق”.‏

وفي بيانات أخرى، قالت المقاومة: إنها شنت هجمات ‏جوية بأسراب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كسارة كفر جلعادي وتجمع لآلياته في مستوطنة المنارة وأصابت أهدافها بدقة.

واستهدفت أيضاً تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام وموقع رأس الناقورة البحري وفي مستوطنة معالوت ترشيحاً بصليات صاروخية، كما استهدفت ‏مستوطنات كفر فراديم ودلتون وزرعيت وكريات شمونة بمسيرة انقضاضية وصليات صاروخية.

وفي الجنوب اللبناني أعلنت المقاومة أنها استهدفت تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام وجنوب البلدة نفسها بصليات صاروخية وقذائف المدفعية.

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