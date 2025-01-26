21 تشرين الأول 1967 – إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات على يد القوات البحرية المصرية

دمشق-سانا

1879 – توماس إديسون يعرض المصباح الكهربائي لأول مرة في عرض خاص.

1914 – تعيين أنور باشا وزيراً للحرب في الدولة العثمانية وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1918 – ألمانيا توقف حرب الغواصات في الحرب العالمية الأولى.

1967 – إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات على يد القوات البحرية المصرية.

1969 – انقلاب عسكري في الصومال بقيادة محمد سياد بري.

1973 – الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يقيل المتهم الرئيسي بفضيحة ووترغيت ‹أرشيبالد كوك›من منصبه.

1994 – الولايات المتحدة وكوريا الشمالية توقعان اتفاقا في جنيف ينص على استخدام الطاقة النووية لكوريا الشمالية للأغراض المدنية حصراً.

من مواليد هذا اليوم..

1833 – ألفرد نوبل، عالم ومخترع سويدي.

1957 – فولفجانج كيترلي عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2001.

من وفيات هذا اليوم..

1422 – الملك شارل السادس، ملك فرنسا.

1904 – إيزابيل إيبرهارت، مستكشفة سويسرية جزائرية.

2012 – ياش شوبرا، مخرج هندي.