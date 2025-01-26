21 تشرين الأول 1967 – إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات على يد القوات البحرية المصرية

دمشق-سانا
1879 – توماس إديسون يعرض المصباح الكهربائي لأول مرة في عرض خاص.
1914 – تعيين أنور باشا وزيراً للحرب في الدولة العثمانية وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.
1918 – ألمانيا توقف حرب الغواصات في الحرب العالمية الأولى.
1967 – إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات على يد القوات البحرية المصرية.
1969 – انقلاب عسكري في الصومال بقيادة محمد سياد بري.
1973 – الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يقيل المتهم الرئيسي بفضيحة ووترغيت ‹أرشيبالد كوك›من منصبه.
1994 – الولايات المتحدة وكوريا الشمالية توقعان اتفاقا في جنيف ينص على استخدام الطاقة النووية لكوريا الشمالية للأغراض المدنية حصراً.
من مواليد هذا اليوم..
1833 – ألفرد نوبل، عالم ومخترع سويدي.
1957 – فولفجانج كيترلي عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2001.
من وفيات هذا اليوم..
1422 – الملك شارل السادس، ملك فرنسا.
1904 – إيزابيل إيبرهارت، مستكشفة سويسرية جزائرية.
2012 – ياش شوبرا، مخرج هندي.