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مسؤولان أمميان يعربان عن القلق تجاه لبنان خشية تكرار ما حدث في غزة

2024-10-08

جنيف-سانا

أعرب مسؤولون في الأمم المتحدة عن قلقهم اليوم من أن تتكرر أساليب كيان الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المتواصل على غزة، الآن في لبنان.

ونقلت رويترز عن مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان ماثيو هولينجورث قوله خلال مؤتمر صحفي في جنيف عبر الفيديو: ” يمكن أن ندخل دوامة الهلاك ذاتها، لذا علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لمنع حدوث ذلك في هذه الأزمة تحديداً”.

وأضاف: “إنه يتعين على العالم أن يكون أكثر تأثيراً وقدرةً على تقديم الحجج التي تقول إن هذا لا يمكن أن يستمر”، مشيراً إلى أن “اللبنانيين عبروا عن مخاوفهم من تكرار الوضع الذي يحدث في غزة، وهو ما يفسر سبب فرار الكثيرين بهذه السرعة”.

إلى ذلك قال إيان كلارك المسؤول بمنظمة الصحة العالمية: “إن 9 مستشفيات في لبنان أغلقت أبوابها بشكل كامل أو جزئي”، محذراً من “خطر تفشي الأمراض بسبب ظروف التكدس في الملاجئ وإغلاق المستشفيات”.

بدوره قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس: “إن نفس وسائل وأساليب الحرب تستخدم في لبنان”.

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