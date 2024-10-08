14 شهيداً وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 14 فلسطينياً وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منزلاً وخياماً للنازحين في شارع السكة بمخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 11 فلسطينياً وإصابة 25 آخرين بجروح.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي شمال مدينة رفح جنوب القطاع استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون، جراء قصف طيران الاحتلال مسجداً في منطقة خربة العدس شمال المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 على القطاع إلى 41909 شهداء و97303 جرحى، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم.

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